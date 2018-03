Sénégal: Promotion du leadership féminin - Des places à prendre dans le secteur minier

Un panel portant sur la transformation digitale dans les industries extractives s'est tenu à Dakar hier sous l'initiative de Women in Mining Sénégal, en partenariat avec le Haut Conseil du dialogue social et l'ambassade du Canada.

Voir dans quelle mesure la transformation digitale peut impacter les outils et objectifs existant pour promouvoir un secteur extractif durable. C'est le vœu exprimé par la présidente de Women in Mining Sénégal, Lika Scott Sow, au cours d'un panel organisé en partenariat avec le Haut Conseil du dialogue social et l'ambassade du Canada sur le thème: « La transformation digitale dans les industries extractives au Sénégal ». Selon elle, cette activité permet d'échanger sur l'application du secteur extractif qui n'est pas encore posée sur la table. Pour Lika Scott Sow, la présence de l'Etat, à travers l'administration minière, les compagnies qui sont opérantes et les femmes entrepreneurs, témoignent à suffisance de l'intérêt de cette activité.

« Aujourd'hui, le constat est que beaucoup de femmes ne connaissent pas les enjeux ou ne sont pas au courant des opportunités qui existent dans le secteur. Toutes ces raisons font que nous incitons les femmes à s'intéresser aux filières scientifiques comme la géologie », a plaidé Mme Sow, qui a aussi précisé que « les pesanteurs socioculturelles et les barrières relatives à l'égalité des chances empêchent les femmes de prospérer dans ce secteur considéré comme une chasse gardée des hommes ». Conscients de la complexité des problématiques liées à l'exploitation des ressources minières, les acteurs avaient convenu d'œuvrer en synergie pour la promotion du travail décent et de la croissance partagée dans le secteur.

Au regard des opportunités qu'offrent la transformation digitale, Mme Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, a estimé que celles-ci doivent être saisies et mises à profit pour que les zones d'exploitation extractive soient le réceptacle de conditions de travail plus sûres et de moins d'impact environnemental. Aussi a-t-elle ajouté que ces panels devraient permettre de définir l'approche et les modalités les plus indiquées garantissant l'appropriation des défis de la transformation digitale par tous les acteurs du secteur et les femmes en particulier. Mme Innocence Ntap Ndiaye a fait savoir que la problématique de l'exploitation des ressources minières charrie des enjeux qui débordent le cadre professionnelle pour irriguer les aspirations légitimes des populations des zones où sont installées les industries extractives. Ainsi a-t-elle préconisé l'adoption des meilleures pratiques en matière de progrès social et d'inclusion sociale.