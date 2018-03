Madagascar: Passoba / Education - Un bilan positif en fin de parcours

Financé par l'Union européenne à hauteur de 32 millions d'euros, le Programme d'Appui aux Secteurs sociaux de Base-Education (Passoba-Education) a été mis en œuvre depuis le mois d'avril 2013.

Ayant ciblé cinq régions (Analanjirofo, Anosy, Atsimo Andrefana, Menabe et SAVA), le programme en question a appuyé financièrement et techniquement le Ministère de l'Éducation nationale dans son projet de réforme du système éducatif. Appuis qui devraient permettre au ministère de tutelle de développer ses compétences, son savoir-faire et ses expériences dans le domaine de l'éducation aussi bien au niveau national que régional. Les outils devraient également permettre d'aboutir à la maîtrise de bonnes pratiques ainsi que des modules conçus et développés durant les cinq années d'existence du programme.

Caractéristiques. Les appuis apportés par le programme au ministère de tutelle correspondent à différents niveaux de besoin selon les régions concernées. Par exemple, des formations administratives et pédagogiques ont été organisées par le ministère central afin d'aider les agents des STD ou Service territorial déconcentré, des directeurs d'écoles et des enseignants. Ce, afin de répondre aux besoins spécifiques de leurs localités respectives. Le programme a également participé à doter les Cisco et DREN d'outils de travail (mobiliers, matériels informatiques et bureautiques) indispensable dans l'accomplissement des tâches qui leur incombe.

Étant donné le mauvais état des infrastructures éducatives, Passoba-Education a également permis de réhabiliter et de construire des bâtiments de DREN, Cisco et CRINFP de différentes régions. Des initiatives qui ont visé à élargir la capacité d'accueil ainsi qu'à améliorer le cadre de travail des agents du ministère de l'Éducation. Il convient de noter que le programme Passoba-Education a été officiellement clôturé hier.