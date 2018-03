Sénégal: Thierno Bocoum en visite à Saint-Louis - « Le peuple aspire au changement »

Thierno Bocoum a souligné que Saint-Louis regorge d'énormes potentialités économiques non encore exploitées et qui pourraient permettre de créer des milliers d'emplois pour les jeunes.

Parlant de l'avancée de la mer, Thierno Bocoum a invité le gouvernement à mobiliser toutes les énergies pour protéger la ville contre l'érosion côtière et maritime. « Ceci doit être une priorité pour l'Etat car Saint-Louis occupe une place très importante dans le tourisme et le développement économique et social de notre pays », a dit le leader d'Agir.

Selon lui, non seulement le peuple aspire au changement mais son mouvement s'active pour que cette profonde mutation s'effectue dans de bonnes conditions. Parlant des problèmes de la pêche, il a précisé qu'on doit davantage « privilégier la pêche artisanale et contrôler nos côtes pour l'intérêt de nos pêcheurs ».

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.