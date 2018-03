Sénégal: Commune de Wassadou - Deux collégiennes échappent à de présumés violeurs

Le jeune homme cueilli a d'abord été présenté au chef du village de Kaouné, Bacary Mballo, qui l'a ensuite remis aux militaires sénégalais et bissau-guinéens en service aux postes frontaliers de Wassadou et de Pirado. « Le chef du village a appelé les gendarmes de Kabendou pour les informer. Comme on est à la frontière, quatre (4) militaires sénégalais et deux (2) soldats bissau-guinéens sont venus le prendre. L'incident s'est produit jeudi dernier sur les coups de 10h, alors que les deux collégiennes revenaient de l'école », a précisé Idrissa Camara, un habitant du village de Kaouné.

Prenant leurs jambes à leur cou, les collégiennes, qui appelaient au secours, ont préféré retourner sur leurs pas, c'est-à-dire de retourner à leur établissement scolaire plutôt que de tenter de rallier le village encore éloigné. Leurs cris ont été entendus par leurs aînés des classes de 3ème qui sont sortis et ont vu deux gaillards qui poursuivaient leurs cadettes. Leur projet avorté, les bandits ont tenté de se fondre dans la nature. Mais, c'était sans compter avec le courage des jeunes collégiens qui se sont lancés à leurs trousses. Ils ont réussi à capturer l'un des bandits qui avait un couteau dans son sac. Quant au second malfaiteur, il s'est échappé avec la moto.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.