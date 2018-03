Sénégal: Revue sectorielle - Les belles prises de la pêche en 2017

Premier poste d'exportation du Sénégal, avec 244 milliards de Fcfa, soit 19 % des recettes d'exportation, deuxième domaine le plus dynamique du secteur primaire avec 7,1 % de contribution, participant à hauteur de 3,2 % du Pib, le secteur de la pêche a enregistré de bons points en 2017.

La pêche sort la tête de l'eau. Après avoir traversé une situation difficile entre 2012 et 2015 avec une baisse de son poids dans le Pib qui était passé de 1,7 % à 1,4 %, ce secteur a réalisé de bonnes performances en 2017. Aussi bien en quantité qu'en valeur. Il est noté une hausse généralisée de la production dans tous les segments d'activité: artisanale, industrielle, continentale, aquaculture. L'année dernière, avec 244 milliards de Fcfa, soit 19 % des recettes d'exportation, ce secteur a été le premier poste d'exportation du Sénégal et s'est affiché comme le deuxième domaine le plus dynamique du secteur primaire avec 7,1 % de contribution derrière l'agriculture qui culmine à 16,8 % et a participé à hauteur de 3,2 % du Pib.

Ces résultats, en plus des réalisations tangibles dans l'ensemble des domaines (modernisation des infrastructures notamment), ont été mis en évidence, hier, lors de la revue sectorielle de la pêche. « Grâce aux bons points enregistrés en termes de gestion durable des ressources halieutiques, de valeur commerciale des débarquements et dans l'aquaculture, le sous-secteur de la pêche est en train de retrouver son dynamisme », s'est félicité Mayacine Camara, Coordonnateur de la Direction générale de la Planification et des politiques économiques (Dgppe).

Cependant, pour inscrire durablement le sous-secteur de la pêche sur une bonne trajectoire, M. Camara invite toutes les parties prenantes à « bâtir un consensus fort » autour de certaines actions clefs à mener pour faire face à un certain nombre de défis. Lesquels ont pour nom : viabilité biologique des stocks de poisson, réduction significative de la pression exercée sur les ressources halieutiques, réhabilitation des écosystèmes pour les pêcheries côtières, accélération du développement de l'aquaculture, formation des acteurs sur les impacts négatifs des changements climatiques ou encore le renforcement des infrastructures de débarquement, valorisation et de commercialisation.

Le Directeur adjoint du Bureau Croissance économique de l'Usaid, chef de file des Partenaires techniques et financiers du groupe thématique Pêche, a embouché la même trompette. En effet, après avoir félicité le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime et l'ensemble du secteur pour les performances enregistrées au titre de l'année 2017, Xavier Preciado a souligné la nécessité de rester dans les limites des capacités écologiques, de continuer à assurer la durabilité des ressources, de prendre en charge, de manière perpétuelle, les questions d'ordre structurel comme la persistance de la pêche illégale, non déclarée et non autorisée, l'autonomie financière des Clpa, le renforcement des capacités à tous les niveaux.

« Les performances notées sont le résultat de l'engagement fort du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. En 2018, les ambitions sont nombreuses et s'inscrivent dans une perspective d'intensification mais aussi de prise en compte de nouvelles donnes. Les Partenaires techniques et financiers s'engagent à poursuivre le dialogue et à développer des approches stratégiques, concertées avec le ministère et les parties prenantes », a-t-il assuré.

Si le sous-secteur de la pêche affiche, aujourd'hui, des résultats salués par tous les acteurs et les Partenaires techniques et financiers, c'est aussi parce que l'État y a consacré beaucoup d'investissements, a rappelé le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Omar Guèye. Il en veut pour preuve les importantes réalisations enregistrées par la mise en œuvre des différents projets et programmes. «La subvention des moteurs s'est poursuivie avec un montant de 2,3 milliards de FCfa octroyé aux pêcheurs artisans pour l'acquisition de 2.079 moteurs.

Ces chiffres portent le cumul à 3,9 milliards de FCfa et 3.749 moteurs livrés au 31 décembre 2017. Il y a eu l'adoption des Plans d'aménagement des pêcheries de crevettes côtières et de Cymbium, le démarrage de la mise en œuvre des plans locaux de gestion participatifs des sardinelles de la Grande Côte Sud, de la région de Dakar et de la Petite Côte, l'inauguration ou la réalisation, en cours, de plusieurs quais de pêche et d'aires de transformation (... ) », a indiqué le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime.

La modernisation des infrastructures touche aussi la Marine marchande, a fait remarquer le ministre. Cela s'est traduit, selon lui, par l'amélioration de l'offre de services de transports maritimes, le démarrage de la construction du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, l'acquisition d'un cargo d'une capacité de 5.000 tonnes pour renforcer la capacité d'offre de transport maritime domestique et sous régionale, l'acquisition d'une drague et des équipements pour l'entretien des voies navigables notamment celles du fleuve Casamance et du bras de mer du Saloum, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures portuaires (Wharf pétrolier, Terminal roulier, Terminal vraquier).