Sénégal: 1er anniversaire de la radio King Fm - Fally Ipupa en concert à Dakar le 31 mars

La première radio digitale urbaine du Sénégal, King Fm, célèbre son premier anniversaire le 31 mars 2018. A l'occasion, un grand concert sera organisé à la Place du Souvenir avec en guest-star Fally Ipupa, chanteur-compositeur congolais.

Pour célébrer son premier anniversaire, la radio digitale King Fm a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Elle organise, à cet effet, un grand spectacle, le 31 mars, à la Place du Souvenir, avec comme invité la star congolaise Fally Ipupa qui va assurer son premier concert live au Sénégal. Dans la première partie, il sera secondé par des artistes sénégalais dont le roi du Mbalax, Youssou Ndour, Viviane, Aïda Samb, Sidy Diop, Samklef 2c, etc.

En conférence de presse, hier, le directeur général de la radio King Fm, Boubacar Diallo alias Boubs a dressé un bilan positif des productions, un an après sa création. « Le défi était d'amortir les investissements. Nous avons atteint cet objectif et l'avons même dépassé largement par des chiffres qui parlent d'eux-mêmes », a-t-il indiqué. Toutefois, il a reconnu que ce fût très difficile de faire en même temps Rfm et King Fm.

Mais, grâce à une équipe professionnelle et dynamique, ils ont participé à de grands événements qui leur ont permis de se positionner dans le paysage médiatique. Boubacar Diallo a expliqué le choix porté sur Fally Ipupa pour fêter ce premier anniversaire par sa montée fulgurante sur la scène musicale africaine et mondiale. « Il est aimé par les jeunes et fédère toutes les communautés africaines. Tout le monde se retrouve autour de Fally Ipupa. C'est une star africaine », a-t-il lancé.