Cote d'Ivoire: Après la création de la ZLECAF - Souleymane Diarrassouba présente les intérêts de cette zone commerciale

Inédit et historique. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) a été portée sur les fonts baptismaux le 21 mars dernier à Kigali (Rwanda).

Après la signature de l'accord par les dirigeants de 44 pays africains sur les 55 que compte l'Union africaine, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a relevé les importants intérêts que revêt cette zone commerciale. « La création de la ZLECAF est inédite et historique car, c'est l'unique zone économique qui regroupera 55 pays avec un potentiel économique d'environ 600 millions de consommateurs de classe moyenne », a expliqué Souleymane Diarrassouba. Puis de définir la zone de libre échange comme étant « un ensemble de pays qui, dans le cadre du processus d'inté- gration de leurs économies, conviennent d'éliminer l'essentiel des barrières tarifaires et non tarifaires entre eux, chacun conservant sa propre politique commerciale extérieure».

Selon le ministre ivoirien du Commerce, c'est la première étape de ce processus qui passe ensuite par une suite d'instruments de niveaux d'intégration croissants pour aboutir au marché commun africain à l'horizon 2025. Après la finalisation des annexes et appendices (règles d'origines, liste des produits sensibles ou à exclure), la ZLECAF ne rentrera en vigueur qu'après la ratification des accords par au moins 22 pays.

Cette zone constitue, à ce jour, la plus vaste zone de libre-échange au monde. Elle est en réflexion depuis 2012 et concerne 1,2 milliard de personnes avec un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars US. Après sa création, les principaux acteurs, notamment le secteur privé et la société civile, seront sensibilisés afin qu'ils adhèrent à ce processus qui leur offrira d'énormes opportunités.