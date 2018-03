Cote d'Ivoire: Crise fédération de football-clubs - Pourquoi la FIFA doit mettre fin au conflit

La Côte d'Ivoire a poussé un ouf de soulagement quand le 8 février dernier, la FIFA, dans un courrier, a décidé d'inviter les protagonistes de la crise au football à une table ronde à son siège.

Pour le peuple ivoirien et l'ensemble de la communauté sportive, Zurich devrait permettre de trouver une solution définitive à cette guerre de clans à laquelle on assiste depuis le 29 décembre 2017. A cette date, un groupe de clubs a saisi la fédé- ration aux fins de convoquer une Assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour principal la révocation du président et de son comité exécutif. Une requête bottée en touche par l'équipe fédérale pour insuffisance de quorum.

En clair, la FIF a estimé que les textes réglementaires ne pouvaient s'appliquer dès l'instant que certains signataires de la requête se sont rétractés. Provoquant une crise ouverte entre les deux parties. L'invitation de la FIFA était alors vue comme une véritable issue à la crise ivoirienne. Chaque camp, avec ses arguments, s'y est rendu avec le secret espoir de rallier à sa cause l'instance mondiale. Le mardi 20 mars 2018, les protagonistes ont échangé effectivement avec la FIFA. Jacques Anouma, l'envoyé spécial de la FIFA et de la CAF, la fédération et les clubs réunis au sein du GX ont exposé leurs arguments. Mais depuis lors, rien de concret n'est sorti de ce conclave suisse.

Au risque de paraître comme un oiseau de mauvais augure, Zurich a accouché d'une petite souris. Une rencontre au sortir de laquelle les protagonistes se sont engagés dans une bataille de l'opinion. Ce qui sème le doute dans les esprits. Et continue à élargir encore plus le fossé existant entre les deux clans. Alors que la FIF avance que la FIFA a demandé aux clubs de respecter les textes statutaires et d'y inscrire leurs actions, le GX ne jure que par l'organisation de l'Assemblée géné- rale extraordinaire. Cette assise reste, selon les clubs, la seule véritable sortie de crise.

Et sur ce point, bon nombre d'observateurs s'alignent. Quel que soit l'issue, il faut que les uns et les autres s'asseyent, discutent, trouvent des solutions, pour relancer le football ivoirien qui patine actuellement. C'est donc en cela que la FIFA doit donner sa position après les avoir écouté. Le gouvernement mondial du football doit rendre son verdict pour situer les uns et les autres. Et surtout mettre fin aux rumeurs et autres interprétations partisanes qui enveniment l'actualité sportive nationale. L'avenir du ballon rond en Côte d'Ivoire en dépend.