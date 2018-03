Cote d'Ivoire: Après sa mise au point dans la presse, la tête du ministre Adjoumani mise à prix

Rien ne va vraiment au PDCI-RDA. Après sa mise au point, on ne peut plus clair, mercredi dernier, dans la presse, la tête du ministre Kobenan Adjoumani est mise à prix.

Selon des indiscrétions, les faucons du parti doyen, au sein du secrétariat exécutif, qui n'ont pas du tout apprécié la dernière sortie du porte-parole de leur parti, ont décidé d'avoir sa peau. La dernière lettre du ministre Adjoumani Kobenan a tellement perturbé les plans des irréductibles que, selon des sources sûres, plusieurs courriers ont été acheminés à Daoukro auprès du président Henri Konan Bédié. L'objectif visé, faire croire au président Bédié que par son courrier à la presse, le ministre Adjoumani l'a humilié, en prenant à contre-pied son adresse aux militants du PDCI-RDA publié dans le Nouveau Réveil le lundi dernier. L'un des courriers adressé au président Henri Konan Bédié dit, selon nos sources, en substance que le RDR, à travers des cadres du PDCI-RDA en mission commanditée, veut faire passer le PDCI-RDA pour un ennemi du parti unifié.

Ces courriers pour la plupart provenant des cadres qui ont en aversion le RHDP, parlent également d'une vaste opération de débauchage des cadres du PDCI-RDA par le président Alassane Ouattara. Un dernier courrier non signé, parvenu hier au président Henri Konan Bédié, suggère à celui-ci de donner des instructions au secrétariat exécutif pour initier des tournées, à travers tout le pays, afin d'instruire la base de la conduite à tenir sur la question de l'alternance et du parti unifié. Les faucons ou irréductibles du PDCI-RDA- c'est selon- expliquent au président Henri Konan Bédié que la dernière lettre du ministre Adjoumani, parue dans la presse, a fortement perturbé les militants de base du PDCI-RDA sur ces deux questions. La lettre aux irréductibles du porte-parole du PDCI-RDA a, en réalité, mis à nu le jeu trouble des anti-RHDP tapis dans l'ombre de leur couardise et qui tentent d'inverser l'ordre chronologique de l'Appel de Daoukro qui suggère clairement que le parti unifié doit se faire avant l'alternance.

Depuis cette fameuse lettre aux irréductibles, une véritable panique s'est emparée du camp des faucons qui ruminent actuellement une vengeance contre son auteur. Nos sources sont formelles. Les faucons du PDCI-RDA ont juré d'employer tous les moyens pour salir et déstabiliser le ministre Adjoumani Kobenan. A cet effet, des articles au vitriol dans les journaux ont été commandités pour ces jours-ci, par des communicateurs proches des irréductibles pour dit-on discréditer et détruire la carrière politique du ministre des Ressources animales et halieutiques. Toujours selon nos sources, du côté de la Maison du PDCI-RDA à Cocody, des instructions ont été données à des jeunes du parti pour s'en prendre physiquement au ministre Adjoumani s'il s'y rend. Pour l'heure, au PDCI-RDA, la tension reste vive. Le ministre Adjoumani est déclaré persona non grata à la maison du Parti où sa tête a été mise à prix par les irréductibles. Affaire à suivre.