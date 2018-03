Togo/Cote d'Ivoire: Elephants-Togo-Cote d'Ivoire (amical) - Ces manquements qui pénalisent l'équipe

«Si tous les autres joueurs évoluant en Europe sont présents à Beauvais, ce n'est pas le cas du sociétaire de Manchester City, Touré Yaya. Le staff de la sélection ivoirienne est sans nouvelle du capitaine des Eléphants vainqueur de la CAN 2015 ».

Cette phrase tirée d'un texte sur le site de la Fédération ivoirienne de football (FIF) en dit long sur la gestion de cette structure et celle qui entoure l'équipe nationale. Annoncé comme l'évènement en ce début d'année 2018, le retour de Yaya Touré après trois ans d'absence ne sera pas effectif. Le milieu de terrain de Manchester City n'a pas daigné faire le déplacement de Beauvais. Attendu depuis lundi, l'ancien capitaine des Eléphants, vainqueur de la CAN 2015, ne sera finalement pas des deux sorties des Elé- phants contre le Togo (24 mars) et la Moldavie (27 mars). Le staff technique, jusqu'au mardi 20 mars, «n'avait pas de nouvelles de lui».

Pas convoqué régulièrement, comme l'ensemble de ses coéquipiers, Yaya Touré n'a pas trouvé bon de se rendre en France. En sus, le Citizen pense bien que tout ce qu'il a dénoncé dans le temps n'a pas connu d'évolution. La crise actuelle entre la fédération et certains clubs, l'absence de sélectionneur et donc d'interlocuteur crédible, sont autant d'éléments qui ont motivé le refus du joueur de venir en sélection. S'il est vrai que Yaya Touré a manifesté son désir de revenir en équipe nationale, il ne reconnait pas avoir discuté des modalités de son retour avant la publication de la liste où il a découvert son nom. Une liste dressée par les responsables fédé- raux et qui porte la signature de Kamara Ibrahima qui n'a, non plus, participé à son élaboration. En dehors de Yaya Touré, il faut souligner le cas des trois gardiens Gbohouo Sylvain, Badra Ali et Zadi Hortalin, attendus depuis mardi dernier au camp des Eléphants.

Mais jusqu'à hier, ils étaient encore à Abidjan au moment où nous mettions sous presse. Pour dit-on des problèmes administratifs. Bizarre tout de même non ! Pour palier cette absence des gardiens, il a été fait appel à Axel Kacou. Le jeune gardien de Tours (L2) est le seul portier au regroupement. Même en équipe espoirs, les trois joueurs du Sporting Club de Gagnoa convoqués sont toujours à Abidjan par manque de visa. Le troisième cas est celui des joueurs de l'Asec Mimosas, le gardien Cissé Abdoul Karim et le défenseur latéral Coulibaly Wonlo. Le club a refusé de les mettre à la disposition de la sélection tout simplement parce qu'ils n'ont pas été convoqués dans les normes. Aucune pré-convocation n'est arrivée sur la table des dirigeants jaune et noir. Sinon comment comprendre que le club libère l'international togolais Komlan Agbegniadan et refuse de le faire pour les Ivoiriens ?

En plus, les matchs se disputent dans une trêve FIFA et tous les clubs ont l'obligation de céder les joueurs convoqués par leur sélection. Si en connaissance des sanctions à encourir l'Asec a retenu ses joueurs, il y a une explication toute simple. Incapable de communiquer sur le match pourtant annoncé depuis quatre semaines par le Togo, la fédération s'est retrouvée dans une situation d'urgence. Et donc incapables d'envoyer des pré-convocations. Une approximation dans laquelle l'Asec, l'un des clubs les mieux organisés du continent, n'a pas voulu encourager. Parce qu'en réalité, une pré-convocation aux clubs a valeur de mise à disponibilité du joueur à l'équipe nationale.

Une fois que le club reçoit cette note, elle s'attend à laisser partir son employé à tout moment. Parce qu'un joueur qui figure sur une pré-convocation est susceptible d'être appelé à tout moment. Une procédure que la FIF n'a pas respectée. A l'arrivée, les joueurs de l'Asec sont restés à Abidjan. Ce qui a fait le bonheur de Blé Zadi Hortalin de l'Africa, appelé pour combler l'absence de Cissé. Des difficultés non négligeables ajoutées aux blessures de Maxwell Cornet, Jean-Philippe Gbamin et Wilfried Zaha.