Cote d'Ivoire: Grève des agents de l'Anader - Les éclairages du directeur général

les négociations n'ont jamais été rompues entre la direction générale et les syndicats. notamment avec le Mouvement pour la défense des droits des agents anader de Côte d'Ivoire (Moddaaci).

C'est la précision qu'a apportée le directeur général de l'agence nationale d'appui au développement rural (anader), dr sidiki Cissé, lors d'une rencontre hier, à son bureau. et cela, relativement à la grève entamée depuis le mardi 20 mars dernier par cette formation syndicale. le dg a indiqué que la politique qu'il a adoptée au sein de cette entreprise est faite de concertation avec l'ensemble de tout le personnel. et que bien avant le dépôt du préavis de grève, une réunion de plus de quatre heures s'est tenue le 31 janvier dernier avec les travailleurs. « (... ) tous les points de revendication et doléances qu'ils ont posés sont en train d'être analysés. et en fonction de la réalité de l'entreprise, on trouve des solutions. nous les appelons toujours à la table de négociation », a lancé le directeur général aux grévistes.

Faisant remarquer qu'hier, les deux parties sont allées signer le Procès verbal (Pv) de la dernière consultation avec l'Inspection générale du travail. « Mais les grévistes sont restés arc-boutés sur la revendication relative au déblocage et avancement catégoriels et à l'augmentation des indemnités de logement. nous leur avons dit que l'anader est une entreprise privée et qu'il n'y a pas de déblocage des avancements catégoriels.

On le leur a expliqué mais ils ne veulent rien comprendre » a-t-il déploré. Précisant que les travailleurs n'ont pas de grille de salaires. selon lui, c'est à leur demande qu'un cabinet a été spé- cialement commis pour faire une étude à l'effet de proposer une nouvelle grille salariale. « aujourd'hui, tous les agents sont classés dans cette grille salariale qui a été mise en application. en 2016, lorsque le Gouvernement a demandé de revoir les minimas catégoriels, au lieu de 08 % , les agents ont béné- ficié d'une augmentation de 13 % sur leur salaire. Qu'ils sachent raison garder. nous nous battons pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. », a relevé dr sidiki Cissé. a l'en croire, cette structure qui ne produit pas de richesse encore moins ne vend pas de produits agricoles, viennent de loin. Faisant savoir que l'entreprise a hérité d'un lourd passif sous l'ancien régime.

Cependant, grâce aux actions du Gouvernement et au ministre de l'agriculture et du développement rural, Mamadou sangafowa Coulibaly, l'entreprise est en train de "remonter la pente". « nous avons commencé à apurer les indemnités de retraite des agents et des forfaits pour l'entretien des motos. Pour l'assurance, nous sommes au règlement du problème. en tout cas, nous n'avons aucun intérêt à ne pas améliorer les conditions de vie et de travail de nos agents », a rassuré le premier responsable de l'anader. avant d'inviter les agents du Moddaaci à reprendre le service. Pour rappel, les autres syndicats n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève lancé par cette organisation syndicale.