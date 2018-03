Cote d'Ivoire: Sotra / Transport urbain - Ces nouvelles lignes qui soulagent les populations

C'est qui ce qui a motivé la création de la ligne 86 qui part de l'ancien camp d'Akouédo au Plateau. Le lancement officiellement de la ligne a eu lieu en octobre dernier en présence du ministre d'Etat, ministre de la Défense Hamed Bakayoko et du Dg de la Sotra Méïté Bouaké ainsi que de la haute hiérarchie militaire. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense Hamed Bakayoko s'était réjoui de la création de cette nouvelle ligne. « Cette ligne va permettre aux militaires de pouvoir se rendre au travail et retourner à la maison facilement », avait-il déclaré lors la céré- monie de lancement de la ligne. Remerciant au passage le Dg de la Sotra d'avoir accédé avec célérité à sa requête de créer une ligne pour desservir le camp Akouédo. Méïté Bouaké avait indiqué que la Sotra, en tant qu' entreprise citoyenne, a le devoir de permettre aux militaires de se rendre sans difficultés à leur lieu de travail.

