Cote d'Ivoire: Sociétés de vente en marketing de réseau - Le gouvernement appelle la population à la vigilance

Le phénomène d'agrobusiness a servi de leçon aux autorités ivoiriennes. Pour éviter que pareille situation ne se reproduise et crée la cacophonie, le ministère de l'economie et des Finances, par le truchement de ses services compétents, dans le cadre de sa mission de surveillance de l'activité économique et de sécurisation du système financier, a fait le constat que certaines socié- tés s'adonnent à des activités qui pourraient avoir des risques sur la sécurisation des finances et l'épargne des citoyens. µ

Dans une note en date du mercredi 21 mars 2018, dont nous avons reçu copie, hier, ledit ministère attire l'attention de la population face à ces sociétés qui fonctionnent selon le modèle pyramidal ou faisant la promotion de vente en marketing de réseau. surtout que ces sociétés proposent aux populations, diverses offres d'investissements financiers contre d'importants bénéfices en retour. « en raison de l'expérience récente des sociétés dites d'agrobusiness, le Gouvernement tient à porter à la connaissance des populations, que des enquêtes ont été initiées à l'effet de mieux appréhender la licéité des activités de ces sociétés ainsi que la capacité de survie des modèles économiques qu'elles proposent. », souligne le communiqué.

Cependant, en attendant les conclusions desdites enquêtes, le Gouvernement attire l'attention des populations sur les risques de pertes financières encourues et appelle en conséquence à la vigilance et à la prudence sur tout investissement qu'elles voudraient entreprendre à travers ce type de sociétés. Pour rappel, les maisons de marketing de réseau ou vente directe sont entre autres, Qnet, Forever living, etc.