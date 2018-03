Cote d'Ivoire: 1ère édition du forum dédié à la jeune étudiante - Christiane Taubira dédicace à Abidjan

Christiane Taubira est l'invitée spéciale de la 1ère édition du Forum dédié à la jeune étudiante qui se tiendra du 22 au 24 mars prochains au Forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'abidjan-Cocody. a cette occasion, l'ancienne Garde des sceaux, ministre française de la Justice (16 mai 2012 au 27 janvier 2016), par ailleurs ancienne députée de la Guyane (1ère circonscription française des iles de 1993 à 2012) animera, à cet effet, la conférence inaugurale. et cela autour du thème du forum « Femme, déjà demain ! », le jeudi 22 mars à 10 heures au Forum de l'Université.

A 14 heures, elle aura un échange avec les étudiantes sur le campus de Cocody. le séjour de l'invitée de l'Ong "appui au développement de l'art, la culture et l'éducation en Côte d'Ivoire" (audace-ci), présidée par Flore Hazoumé, écrivaine et rédactrice en chef du magazine "Femme d'afrique", sera meublé de panels, conférences et expositions avec comme thématiques principales l'education, la santé, le droit et l'économie, le numérique inhérents à la condition de la jeunesse féminine estudiantine. Mme taubira est surtout attendue à abidjan pour une dédicace à la librairie de France Groupe (lfg) dans le cadre des 80 ans de cette structure.

Quant au forum auquel elle participera, il est organisé en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (ardci) présidée par Jeannot Kouadio ahoussou. des rencontres avec des autorités politiques et administratives ivoiriennes ainsi que la visite de projets dédiés à la jeunesse figurent également au menu de son agenda.