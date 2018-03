Togo: Canal+ - Canalbox, le premier réseau internet très haut débit (FTTH)

Cina Lawson, Ministre des postes & de l'économie numérique du Togo, entourée des responsables de GVA et Canal+ Togo

communiqué de presse

Paris, le 23 mars 2018 - Group Vivendi Africa (GVA), nouvel acteur sur le marché des télécommunications en Afrique, lance aujourd’hui au Togo son offre internet Très Haut Débit en FTTH, CANALBOX. GVA investit dans son propre réseau et en assure la construction et l’exploitation.

Le Très Haut Débit à destination du grand public et des entreprises va révolutionner l’accès à internet en Afrique. Déjà disponible à Libreville et Lomé, le réseau FTTH CANALBOX sera déployé prochainement dans plusieurs autres métropoles d’Afrique.

GVA bénéficie de l’expertise forte du groupe CANAL+ en Afrique et s’appuie sur la puissance de la marque, sur un réseau commercial très important de boutiques et partenaires distribuant déjà les produits du groupe CANAL+ et sur une qualité de service premium.

Marco de Assis, Directeur général de GVA, déclare : « Nos équipes construisent le meilleur réseau de télécommunications pour les Togolais car nous sommes persuadés que l’accès internet Très Haut Débit est un facteur-clé du développement économique et social. Je suis très fier d’être le premier à lancer un véritable réseau FTTH au Togo ».

Pour David Mignot, Directeur général de CANAL+AFRIQUE, « ce partenariat avec GVA constitue une très belle opportunité pour CANAL+ de pouvoir proposer une offre complète de produits et services intégrant désormais des offres internet Très Haut Débit avec CANALBOX ».

Ce projet est une nouvelle concrétisation des synergies au sein du Groupe Vivendi et renforce les fortes ambitions de Vivendi en Afrique.

À propos de GVA - GROUP VIVENDI AFRICA :

GVA, filiale du Groupe Vivendi, est un nouvel acteur sur le marché des télécommunications en Afrique, spécialisé dans la fourniture d’accès internet Très Haut Débit. La technologie déployée est celle du FTTH - Fiber to the Home / la fibre optique jusqu’au domicile du client - qui garantit aux abonnés une qualité internet ultra performante. GVA construit son propre réseau et investit à long terme, concrétisant ainsi sa vision en faveur du développement numérique. En octobre 2017, GVA a lancé ses activités à Libreville et en mars 2018, à Lomé. Dans chaque métropole, GVA a contribué à la création de plusieurs dizaines d’emplois locaux ainsi qu’à la professionnalisation des filières d’avenir pour les métiers de l’ingénierie, du numérique et de la distribution.

À propos de CANAL+ en Afrique :

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 10 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le Groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de 2 millions d’abonnés. CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement déclinées par région, ainsi que les chaînes cinéma, sport, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé en 2015 une chaîne 100 % africaine, A+. À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOVELAS TV et GOSPEL MUSIC TV. Quant à l’offre TNT, elle est déployée sous la marque EASYTV. Canal+ est actionnaire majoritaire d'Iroko+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.

Contact Presse

Agence de relations presse

35°Nord

Joanne Stacy Eyango

+ 33 6 44 94 38 54

jse@35nord.com

GVA

Gilliane Joly

gilliane.joly@gva.africa

CANAL+ INTERNATIONAL

Hala SAAB

Direction de la Communication

hala.saab@canal-plus.com