Angola: Angosat-1 entre dans la zone de radio visibilité en avril

Le satellite a été construit par un consortium russe dirigé par la corporation RKKK Energia, une des entreprises plus importantes de Russie dans le secteur spatial. Angosat-1 va garantir les télécommunications et les transmissions de télévision sur toute l'étendue du continent africain.

Huit minutes après le lancement, le propulseur Fregat s'est séparé de la fusée comme prévue, et a placé le satellite dans l'orbite terrestre. Plus tard, le satellite a cessé de transmettre les données de télémétrie.

La source ajoute que depuis son lancement le 27 décembre 207, le satellite continue en dérive en orbite, non maîtrisé par les stations de contrôle en Russie et en Angola, existant toutefois l'expectative qu'il entre dans la zone radio visibilité au début du mois d'avril.

