Angola: Le pays assume la présidence africaine auprès des Agences onusiennes

Luanda — (Angop) - La République d'Angola assume, depuis jeudi, la présidence du Groupe des ambassadeurs africains auprès des Agences de l'Organisations des Nations Unies basées à Rome.

Prenant la parole à cette occasion, au cours d'une cérémonie organisée dans la capitale italienne, et plus précisément au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'ambassadeur angolais, Florêncio de Almeida a remercié son homologue du Cameroun, président sortant du groupe, pour l' "excellent travail effectué d'une manière digne, et pour sa compétence reconnue".

Mobiliser tous les membres du Groupe autour de l'application de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, et rendre plus visible et plus représentative l'Afrique auprès des Agences onusiennes et des Groupes régionaux, sont des tâches à accomplir par l'Angola durant son mandat, a-t-il précisé.

Renforcer la participation du Groupe Africain auprès des Agences onusiennes basées à Rome, afin qu'ils puissent contribuer au développement de l'Agriculture et à l'éradication de la faim et de la pauvreté en Afrique, conformément aux Objectifs de Développement Durable et de l'Agenda Africain de l'année 2063, sont également des devoirs auxquels l'Angola devrait s'acquitter, a ajouté Florêncio de Almeida.

Enfin, le diplomate angolais a promis de travailler pour que soit contracté un grand nombre de cadres africains dans les Agences onusiennes, telles que FAO, FIDA et PAM, à Rome, et au niveau régional.