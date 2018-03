Angola: Etude de construction d'un pont sur la rivière Cambalombo

Lubango (Angola), 23 Mars — Un pont pourrait être jeté sur la rivière Cambambo, qui traverse la Route Nationale 280, dans la commune de Hoque, province de Huila (sud), et l'exécution de ce projet exige du Ministère de la Construction et des Travaux publics une étude préliminaire pour déterminer le niveau d'eau dans ce cours.

Faciliter la circulation routière entre Cacula, Caluquembe, Caconda et Quilengue, municipalités de la province de Huila, et les régions de Huambo et de Benguela, tel est l'objectif de la construction du pont, a ajouté jeudi le ministre Manuel Tavares de Almeida.

S'exprimant sur le lieu où le projet pourrait être mis en œuvre, en compagnie du gouverneur local, João Marcelino Tyipinge, le ministre a fait savoir qu'un aqueduc, traversant la rivière, servait actuellement de "pont" et permettait aux citoyens de se déplacer vers les localités citées ci-dessus, mais avec "beaucoup" de difficultés, notamment pendant la saison pluvieuse.

"C'est un tronçon routier important dans cette province, et quant il y a des crues, il est complètement inondé, et le trafic est paralysé. Nous sommes venus voir pour trouver une solution définitive au problème du pont", a souligné le ministre qui effectue une mission de trois jours à Huila, région agropastorale, au climat froid, située au sud du pays, et dont le chef-lieu est la ville de Lubango.