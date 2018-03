Ile Maurice: Pravind Jugnauth invite Ameenah Gurib-Fakim à témoigner devant une commission d'enquête

Ca y est. Ameenah Gurib-Fakim n'est désormais plus la présidente de la République de Maurice. Le… Plus »

Il ajoute qu'il a récemment reçu une lettre dans laquelle plusieurs allégations ont été faites concernant l'affaire Platinum Card, les licences bancaires obtenues par Alvaro Sobrinho ainsi que des personnalités ayant bénéficié de faveurs en guise de biens immobiliers à Maurice et à l'étranger. La lettre a été envoyée à l'Independent Commission against Corruption.

«Dépi kumansman in fer alégasion. Pa zis o nivo média mé parlman osi. Mo pe swiv sa de pré. Si zot konfian seki zot pé dir, aila lokazion al donn zot prev. On verra bien le bluff de certains», lance le PM.

Il invite désormais la scientifique à venir témoigner devant une commission d'enquête qui a pour but de faire la lumière sur la violation éventuelle de l'article 64 de la Constitution par l'ex-présidente et l'affaire Platinum Card.

