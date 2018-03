Sénégal: Financement quai de pêche - Le Japon décaisse 6 milliards FCFA

Les relations bilatérales entre la République du Sénégal et le Gouvernement du Japon remontent en 1974. Et depuis, les actions de coopération se renforcent. A preuve, cette signature de l'Echange de Notes portant sur le financement du Projet d'aménagement de quais de pêche améliorés pour la valorisation des produits de la pêche dans le département de Mbour.

Selon Amadou Ba qui présidait la rencontre, ce projet d'un montant d'un 1.327.000.000 yens japonais soit environ 6 635 000 000 francs CFA, a pour objectif d'assurer la distribution stable de produits halieutiques à haute valeur ajoutée issus de la pêche artisanale et destinés à l'exportation.

Ainsi, la mise en place de deux quais de pêche à Mbour et Joal permettra : d'améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité dans les installations aménagées; de séparer les zones de débarquement des produits halieutiques destinés à la consommation à l'intérieur du pays et ceux destinés aux exportations; d'agréer de manière durable les installations aménagées pour l'exportation vers l'Union européenne et les autres destinations.

«En acceptant de financer ce projet, la coopération japonaise compte une nouvelle fois, soutenir le Plan Sénégal Emergent (PSE), référentiel unique de nos politiques publiques», indique Amadou Ba.

De même, souligne-t-il, dans le but de tirer profit des potentialités que recèle le secteur de la pêche, le Gouvernement du Sénégal, à travers le PSE, a fait d'importants efforts pour : la modernisation des infrastructures de débarquement, de transformation et de conservation; la mise en place d'un système de géolocalisation des navires; etc.

Selon Amadou Ba, ces interventions de l'Etat permettent ainsi au secteur de la pêche de contribuer à la création d'emplois, à l'équilibre de la balance des paiements et à la satisfaction de la demande de la population en produits halieutiques.

Le ministère de l'Economie et des Finances, a par ailleurs souligner pour s'en réjouir le financement, sous forme de prêt, du Projet de construction de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles estimé à 27,463 milliards de yens soit environ 137 milliards de francs CFA dont le début des travaux est prévu en 2019.

«Cet important financement, auquel s'ajoute l'appui budgétaire au Secteur de la Santé en faveur de la Couverture sanitaire universelle pour un montant de 41 milliards de F CFA, traduit clairement l'engagement du Japon à soutenir les efforts de développement du Sénégal», indique Amadou Ba.