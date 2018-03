Afrique de l'Ouest: Réhabilitation du fleuve Niger - La Banque mondiale débloque 14,9 milliards de FCFA

Le fleuve Niger est menacé d'ensablement et se meurt petit à petit d'asphyxie. Pour assurer sa protection, la Banque mondiale vient de débloquer 27,8 millions de dollars, soit près de 15 milliards de F CFA.

A l'origine de cette catastrophe environnementale, le réchauffement de la planète, l'avancée du désert, la diminution des pluies, l'érosion accélérée, la multiplication des dunes, ajoutés à la déforestation et à la pollution. Le Niger, menacé d'ensablement, le grand fleuve africain se meurt petit à petit d'asphyxie.

Pour sauver ce qui reste de cette ressource majeure, la Banque mondiale a approuvé le Projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger (PREEFN). Ce projet est doté de 27,8 millions de dollars et financé par un crédit et un don de l'Association internationale de développement (Ida) de 13,9 millions de dollars chacun.

Le Niger s'étend sur près de 4200 km, ce qui en fait le troisième plus long fleuve d'Afrique et le premier d'Afrique de l'Ouest. Le delta intérieur du Niger, situé au Mali entre le barrage de Markala, dans la région de Ségou, et la région de Tombouctou, offre de nombreux services aux populations, notamment en matière de transports, d'alimentation en eau ou d'accès aux biens produits localement.

Le projet bénéficiera aux opérateurs de transport, groupements ruraux, agriculteurs, pêcheurs, organisations de la jeunesse, femmes et personnes vulnérables dans les trois principales localités du delta ; à savoir : Kolongo, Kokry et Macina, soit environ 100 000 personnes.

"Parce qu'il contribue à la mise en œuvre du Business Plan pour le climat en Afrique, présenté à la Cop-21 en novembre 2015 à Paris, le PREEFN marque un tournant pour la Banque mondiale", souligne Benoît Bosquet, chef de service chargé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale au Pôle environnement et ressources naturelles de la Banque mondiale.

Le projet s'attèlera au défi de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté et s'efforcera, en parallèle, de renforcer la résilience au changement climatique et d'atténuer la concurrence autour des ressources du fleuve. En plus de promouvoir une gestion durable des transports et de l'accès à l'eau, le projet permettra aussi de réaliser les principaux objectifs du cadre de partenariat avec le Mali en créant des débouchés économiques pour les femmes et les jeunes et en luttant contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire.