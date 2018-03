Afrique de l'Ouest: Des mesures appropriées pour conforter la croissance dans l'UEMOA attendues

Le projet de directive portant l’harmonisation des dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du Programme d’actions communes pour la production, la circulation et la conservation de l’image au sein des pays de l’UEMOA, sera passé au peigne fin.

Sur cette même lancée macabre, le Conseil des ministres a fait part de son regret suite au crash d’un hélicoptère militaire ralliant Ziguinchor à Dakar, le 14 mars passé et ayant entrainé la mort de huit personnes et fait également de nombreux blessés.

A l’entame des travaux, cette instance a condamné les actes terroristes ignobles et lâches survenus en 10 jours d’intervalle, à Ouagadougou et Goubé, près de Niamey. Ce qui, selon les ministres, caractérise le contexte d’insécurité persistante qui sévit dans la sous-région.

Le président du Conseil des ministres, Amadou Ba, qui l’a fait savoir informe que ce document servira de base aux discussions du Conseil sur l’analyse de l’état des lieux et des perspectives économique et financières de l’Union.

