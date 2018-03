Sénégal: Report du sit-in de l'opposition devant le ministère de l'intérieur, ce vendredi - La bataille de Washington delocalisée à Soweto

La confrontation ouverte attendue en ce jour, vendredi 23 mars, entre le pouvoir, via ses forces de l'ordre, et l'opposition décidée à organiser un sit-in à la place Washington, siège du ministère de l'Intérieur, pour exiger le départ d'Aly Ngouille Ndiaye, n'aura finalement pas lieu. Pour cause, l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied) qui regroupe le Pds et cie, a décidé de reporter son rassemblement. Histoire de « réévaluer la nature et les formes de son combat », avec l'instauration au forceps par Macky Sall du parrainage à la présidentielle de 2019, et d'attendre le vote de la loi sur le Code électoral à l'Assemblée nationale pour organiser la riposte.

Le Sénégalais lambda qui s'attendait aujourd'hui encore à un remake des affrontements de vendredi passé, au centre-ville de Dakar, entre les forces de l'ordre et les membres de l'opposition regroupés au sein de l'Initiative pour des élections libres (Ied) peut vaquer librement à ses occupations.

Le bras de fer a été différé sine die. L'Ied qui regroupe le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés (près de 25 partis et mouvements) a en effet décidé hier, jeudi 22 mars, de reporter son rassemblement qui était prévu ce jour, vendredi, à la Place Washington, devant le ministère de l'Intérieur. Un sit-in dont l'objectif était de réclamer le départ d'Aly Ngouille Ndiaye dudit département et la nomination d'une personnalité neutre pour organiser l'élection présidentielle du 24 février 2019. La principale raison invoquée par l'opposition pour différer son rassemblement est liée à la nécessité pour le Pds et cie de « réévaluer la nature et les formes du combat » en fonction de l'évolution de la donne politique marquée d'abord et avant tout par la décision de Macky Sall d'instituer le parrainage pour toutes les candidatures à la présidentielle de 2019.

La conférence des leaders de l'Ied dira ainsi, dans sa déclaration en date d'hier, que « Macky Sall et son régime ont décidé de passer en force et tentent d'obtenir un improbable second mandat en tripatouillant la Constitution pour détourner le suffrage des Sénégalais et violer leurs droits. C'est ainsi, qu'après avoir honteusement et unilatéralement rompu le consensus sur le processus électoral, Macky Sall, prenant prétexte d'un dialogue totalement biaisé, a décidé au dernier Conseil des ministres tenu ce lundi d'instituer le parrainage à l'élection présidentielle et entrepris de modifier le Code électoral contre l'avis de l'opposition unie au sein de l'Initiative pour des élections démocratiques ».

Et le texte du Pds et cie de poursuivre en disant que « Devant cette situation toute nouvelle de nature à entraîner notre pays dans une zone de turbulence... la Conférence des leaders a décidé de reporter la manifestation prévue ce vendredi à la Place Washington, devant le ministère de l'intérieur». En contrepartie, tous les militants, sympathisants, démocrates et membres de la société civile sont invités «à se tenir prêts à un rassemblement de masse devant l'Assemblée Nationale pour défendre la souveraineté du peuple, la réputation de notre pays, leurs droits démocratiques et manifester leur ferme opposition au viol de leurs suffrages ». 23 juin bis répétita en grand format ou en miniature à l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi sur le Code électoral, allez savoir !