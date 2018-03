Cote d'Ivoire: 2e édition « Génération Orange » - Des bourses d'études offertes à 32 élèves des lycées techniques

Selon le directeur du lycée technique de Cocody, ce programme est avant tout une opportunité et constitue un appui financier aux élèves pour leur d'acquérir les matériels onéreux indispensables pour la formation dans les sessions industrielles.

La Fondation Orange Côte d'Ivoire a octroyé des bourses d'études de trois ans et un parrainage interne à 32 élèves dont 22 garçons et 10 filles issus des lycées techniques de Cocody, de Yopougon et de Bouaké. Ce, dans le cadre de la 2ème édition du projet « Génération Orange ». Les classes concernées sont la seconde, la première et la terminale.

A la cérémonie de remise de ces bourses, le 22 mars 2018, au lycée technique d'Abidjan-Côte d'Ivoire, la secrétaire générale de la Fondation, Claudine Kouadio a expliqué qu'à travers cette initiative, il s'agit de « soutenir matériellement et psychologiquement des jeunes issus de milieux modestes à l'école », de « promouvoir l'excellence en leur offrant une chance de poursuivre leur scolarité » et surtout de « fédérer le personnel autour des actions de la fondation » en attribuant à chaque élève un parrain.

Poursuivant, elle a souligné que le montant forfaitaire de cette bourse pour l'année académique 2017-2018 s'élève à 200.000 FCFA et vise à contribuer aux besoins de scolarité. A propos des critères de sélection, une moyenne d'orientation supérieure ou égale à 14/20 a été exigée outre les critères liés aux conditions sociales et à une bonne conduite de l'impétrant. Pour le renouvellement de ces bourses pendant le parcours de l'élève, en moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 14/20 en plus d'une bonne conduite.

Selon le directeur du lycée technique de Cocody, ce programme est avant tout une opportunité et constitue un appui financier aux élèves pour leur d'acquérir les matériels onéreux indispensables pour la formation dans les sessions industrielles. Représentant la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le directeur de l'orientation et des bourses, Ayekoué Jérôme a affirmé que cette initiative vient à point nommé car elle aide les enfants à poursuivre leurs études jusqu'à terme, cultive le mérité et encourage l'excellence. « Que ce projet continue d'apporter du bonheur dans les familles », a-t-il souhaité.

Dans leurs différents témoignages, des bénéficiaires de la première édition, ont soutenu que ce programme a été un « bon soutien financier » pour eux. « Les parrains a été pour nous de véritables mentors. Après l'obtention du Bac, Orange nous a offert des ordinateurs. Egalement nous avons bénéficié de visites d'entreprise. Cela été une grande expérience de partage », ont-ils affirmé.