Cote d'Ivoire: Eurocham - Des membres formés aux nouvelles fonctionnalités d'Excel

Il est bon de savoir que cette formation s'adresse principalement aux comptables, aux assistants administratifs financiers, aux directeurs et contrôleurs financiers, issus des entreprises membres d'Eurocham Côte d'Ivoire. Eurocham CI, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire regroupe plus de 200 entreprises des pays de l'Union européenne., installées en terre ivoirienne.

«Le plus important, c'est de savoir que vous pouvez adapter vos commandes et vos travaux habituelles à ses outils que constituent les nouvelles fonctionnalités d'Excel. L'intérêt, c'est d'avoir des outils à votre disposition des outils performants pour que vous soyez vous-mêmes très performants dans votre travail de tous les jours», a assuré le formateur issu d'un cabinet de la place.

Pour ce faire, les participants, au terme de la formation, auront en main les clés nécessaires pour bien organiser et traiter avec efficacité les données et informations. De ce fait, la création de graphiques sous forme conditionnelle, pour mieux interpréter les données n'auront plus de secrets à leurs yeux. Idem pour la mise en page et la structuration d'un document de la manière la plus professionnelle qui soit.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.