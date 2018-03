Sénégal: Week-end culturel de l'école Alié Codou Ndoye - Pour la refondation des valeurs

Face à la « dégradation des valeurs », il s'agit par là, de « rappeler les valeurs morales et intellectuelles des générations antérieures à travers des personnages qui ont marqué leur époque ». Le document ajoute que le week-end culturel a aussi pour objectif de « créer un espace de rencontre de maîtres et de directeurs à la retraite avec leurs anciens élèves » et de « rendre hommage à tous ceux qui ont laissé leurs empreintes dans le passé glorieux de l'établissement ou qui ont contribué à l'amélioration des conditions actuelles de travail ».

L'école Alié Codou Ndoye va organiser un week-end culturel à partir d'aujourd'hui vendredi et ce, jusqu'au samedi 24 mars. « Ces journées qui seront célébrées dans la ferveur, permettront de revisiter la vie du parrain de l'école : le grand Jaraaf El Hadj Alié Codou Ndoye et de rendre hommage à toutes les personnes qui se sont illustrées dans l'histoire ou le palmarès de cet établissement », informe un communiqué reçu hier, jeudi 22 mars.

