Sénégal: Résolution du déficit hydrique - Le transfert d'eau, une option preconisee

Le choix du thème est motivé par une volonté de développer des zones humides structurées et une gestion active des bassins hydrographiques pour améliorer la qualité et la quantité d'eau douce.

Hier, jeudi 22 mars, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, il a estimé que les eaux souterraines, à cause de leur forte teneur en sel et fluor, ne peuvent pas être utilisées sans un traitement adéquat. Ce traitement requiert, très souvent, beaucoup d'argent. Oumar Kane, trouve aussi nécessaire une meilleure utilisation de la ressource car, attire-t-il l'attention, les différents usages de l'eau peuvent perturber la nature. Cette année, le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'eau est des «Solutions basées sur la nature pour l'eau».

