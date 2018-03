Sénégal: Diourbel / Formation en techniques de recherche de l'emploi et en entrepreneuriat - L'insertion des jeunes au menu

Le centre de formation de la fédération du Baol de Ndayane, partenaire locale de l'ong Child Fund Senegal , a abrité ce mercredi 21 mars 2018, la cérémonie de clôture d'une formation en techniques de recherche de l'emploi et en entrepreneuriat destiné à 100 jeunes des communes de Lambaye Baba garage, Keur Samba Kane Bambey, Diourbel et Tocky Gare. Cette formation est le fruit d'un partenariat entre l'ANPEJ et la fédération du Baol

100 jeunes venant des communes de Lambaye, Keur samba Kane, Baba garage, Diourbel , Bambey et TocKy gare, ont reçu leur diplôme après avoir subi une formation en techniques de recherche de l'emploi et en entrepreneuriat .Il est le fruit d'un partenariat entre l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes ANEPEJ et la fédération du Baol, partenaire locale de l'ong de Child fund Senegal. Harona Balde le chef de l'antenne régionale de Anpej explique : « les résultats attendus dans cette formation , c'est l'accompagnement des jeunes pour qu'ils puissent obtenir un emploi ou un financement .

La pertinence du choix des thèmes, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'ANPEJ». Et de poursuivre : «nous avons pris l'engagement d'accompagner ces jeunes et de les inscrire dans la base de données. C'est à l'issue des animations économiques que ces jeunes pourront bénéficier d'un accompagnement en s'inscrivant dans la base de données de l' ANPEJ. » Le Manager de la fédération du Baol déclare que 5 animations économiques ont été déroulées dans 5 communes de la région de Diourbel. Notre ambition est d'organiser dans chaque commune une journée économique a martelé Gora Ben Fall .

Les jeunes qui ont participé à cette formation ont salué la tenue de ces animations économiques. Pour Mansour Ngom, un jeune de la commune de Tocky Gare, cette formation a permis de les doter d' outils nécessaires visant à leur permettre de s'insérer dans le marché de l'emploi et dans le monde de l'entreprise.