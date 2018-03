Sur la route de la Coupe du monde Russie 2018, le Sénégal va s'arrêter à Casablanca pour son premier match de préparation qui l'oppose, ce vendredi, à l'équipe de l'Ouzbékistan. Les deux matchs amicaux de ce mois de mars, seront une sorte de répétition générale pour les «Lions». Le sélectionneur, Aliou Cissé, qui a ratissé large avec une présélection de 30 joueurs, devra sortir de cette double confrontation avec plus de certitudes à certains postes où la concurrence reste encore de mise

En attendant le grand rassemblement du mois de mai, l'équipe nationale de football du Sé- négal lance, ce vendredi au stade Mohamed V de Casablanca, sa préparation pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Le Sé- négal affronte l'Ouzbékistan et enchaînera, le 27 mars, face à la Bosnie-Herzégovine au Havre, en France.

Pour le sélectionneur des «Lions» de la «Teranga», Aliou Cissé, cette première sortie est une sorte de répétition géné- rale pour son groupe élargi à 30 joueurs. En plus de son noyau de joueurs composé de Sadio Mané, Kalidou Coulibaly, Ismaïla Sarr, le sélectionneur des Lions a ratissé large avec le retour, après plusieurs années, des défenseurs Papy Djilobodji, de Pape Souaré, d'Armand Traoré, du milieu de terrain Henry Saivet ou encore de l'attaquant Baye Oumar Niasse.

Sans compter la première convocation du binational Santy Ngom de Nantes. Une large revue d'effectif qui permettra, sans doute, de renforcer davantage les certitudes du sélectionneur sur certains postes de son équipe où la concurrence reste encore très accentuée au regard de la méforme affichée par certains joueurs ou tout simplement le retour au premier plan en club. Toute chose qui fera que la prestation des joueurs va être attendue. Il ne s'agira rien de moins donc que de marquer de points et d'accroitre toutes ses chances de figurer sur la liste des 23 Lions pour la Coupe du monde.

Mais, il faut noter qu'à quelques heures de cette confrontation, la tanière s'est un peu dégarnie avec les blessures des défenseurs Kara Mbodj (Anderlecht), Adama Mbengue (Caen), mais aussi du milieu de terrain Idrissa Gana Guèye qui a d'ailleurs quitté, hier mardi, le lieu de regroupement pour cause de déchirure de la cuisse. Depuis Casablanca, le sélectionneur des Lions n'a pas manqué de rappeler l'enjeu de cette première confrontation. «Ce sont des matchs de vérité. Nous sommes entrés dans le vif du sujet. Le plus important n'est pas le nom de l'adversaire, mais ce que notre équipe nationale va montrer», a-t-il rappelé. Une rencontre qui devra, selon lui, donner aux joueurs sélectionnés de «prouver qu'ils sont prêts et de montrer qu'ils méritent leur places», campe-t-il.

Outre les Loups Blancs d'Ouzbékistan, qui ont terminé quatrième des éliminatoires du mondial dans la zone Asie, derrière l'Iran, la Corée et la Syrie, les Lions vont enchainer, le 27 mars, par un second match amical qui les opposera à la Bosnie Herzégovine au Havre (En France). La liste définitive des 23 joueurs sera livrée le 4 juin. Il est prévu trois autres matchs de préparation respectivement contre le Luxembourg (31 mai), la Croatie, le 8 juin et la Corée du Sud, le 11 juin.