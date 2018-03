Sénégal: Note de lecture - Le mariage de plaisir

Tahar Ben Jelloun

Editions Gallimard. Collection Folio.

264 pages. Octobre 2017

Une histoire qui se passe entre St-Louis, Casablanca et Fes, sur fond de "mariage de plaisir". Une pratique qui consiste à « prendre femme pour la durée de son séjour dans un pays étranger ». Amir avait ainsi pris l'habitude de contracter lors de ses voyages au Sénégal "un mariage de plaisir" avec Nabou, « une magnifique perle d'un mètre quatre-vingt ».

Comme s'il était sujet à une addiction, il renouvelait à chaque passage son contrat. Comment ne pas l'etre du reste, puisque « Nabou lui réservait des acrobaties sexuelles qui le comblaient et le vidaient de son énergie ». Aussi, voilà que par la magie dont il a le secret, l'amour s'en mêle et injecte de l'affect dans ce qui se voulait distant, impersonnel. Il est alors question de sentiments, d' émotions qui enveloppent l'esprit. Alors exit le plaisir pour le plaisir.

Loin de se satisfaire à lui même le plaisir se donne et se prend dans la rencontre, tissant ainsi un lien qui fait son chemin jusqu'à s'imposer. Amir, ce commerçant saisonnier, propose d'amener "son plaisir", Nabou, à Fès, parmi les siens, pour l'y épouser. Que de questionnements pour autant. Bien qu'issu d'un pays qui revendique son africanité et son appartenance continentale, il y circule des histoires qui racontent les relations inégalitaires empreintes de condescendance et de racisme entre blancs et noirs.

Des histoires sordides où des femmes noires ont été réduites à de simples objets taillables et corvéables à merci. Bonnes à tout faire sans le droit de rechigner. Du fait de l'obscurité de leur peau. Heureusement pour elle, Nabou avait un allié, une sorte d'ange gardien en la personne de Krim, le fils autiste de Amir. Dans ce livre s'entrelacent des histoires dans des histoires : le mariage de plaisir, la polygamie et ses affres, la rivalité entre les femmes et les enfants .

Avec son talent de conteur, son écriture lumineuse , Tahar Ben Jelloun nous fait basculer dans des univers où le tragique et le comique se toisent.