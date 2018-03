Sénégal: Sommet mondial des comités nationaux d'éthique et de bioéthique - Vers la mise en place d'une plateforme de partage des connaissances

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a présidé la cérémonie d'ouverture du sommet mondial des Comités d'Ethique et de Bioéthique. Placée sous le signe de «Bioéthique, développement durable et sociétés», cette rencontre vise à fournir une plateforme pour le partage des connaissances sur les questions bioéthiques d'intérêt mondial.

«L'Afrique doit se préparer pour ne pas être surprise. Lorsqu'ailleurs, dans les pays développés, les Etats légifèrent sur l'euthanasie, la vente d'organes, le choix du sexe de l'enfant, la procréation médicalement assistée, le clonage humain, le développement fulgurant de l'anthropologie génétique etc.»

En parlant ainsi à la cérémonie d'ouverture du sommet mondial des Comités d'Ethique et de Bioéthique, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, attire l'attention sur la gravité du sujet, en interpellant tous sur la nécessité pour tous les pays du monde et de l'Afrique en particulier à faire face aux effets néfastes des avancées scientifiques.

D'où l'importance, selon le ministre, de mettre en place des «Comités Nationaux de Bioéthique, des instances hautement stratégiques dans l'éclairage des décisions de politiques publiques.» Ainsi, pour lutter efficacement contre les facteurs de dysfonctionnements sociaux, Abdoulaye Diouf Sarr renseigne sur l'existence de plusieurs instances. Il s'agit, selon lui, «du Comité national de bioéthique, le Comité de protection des données personnelles, le Comité consultatif des sciences de la vie et de l'environnement, le Comité national de biosécurité et le Comité d'éthique pour la recherche en santé.»

Pour la présidente du comité de pilotage du sommet, docteur Aïssatou Sarr, «il s'agit de ce que nous voulons pour le futur pour nous-mêmes, quels doivent être nos comportements pour qu'ils correspondent aux valeurs morales. La bioéthique est plus large. Elle nous interpelle sur comment devons-nous nous comporter les uns, les autres, vis-à-vis de l'environnement.»

Venu représenter la Secrétaire adjointe de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), Docteur Farba Lamine Sall a fait savoir qu'il reste beaucoup à faire pour le Sénégal, notamment «dans les nouvelles formes de résistances de tuberculose et des nouvelles maladies non transmissibles.»