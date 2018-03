Cote d'Ivoire: Soubré - Le maire Traoré Lassina accueilli en grande pompe à Soubré

Au nom des commerçants, Koffi Jean Jacques a souhaité la bienvenue au maire Traoré Lassina. « Après l'incendie du marché, nous avions commencé les échanges pour ensemble trouver une solution face à cet tragique incendie. Ceux qui ont mis le feu à la mairie et votre domicile ne sont pas les commerçants comme on veut nous faire croire. Nous commerçants, nous nous réjouissons qu'une enquête soit en cours pour trouver les vraies coupables. Monsieur le maire les commerçants fondent beaucoup d'espoir sur votre retour. Nous le savons, vous allez trouver une solution pour nous », a déclaré le premier responsable des commerçants de la capitale de la Nawa.

L'élu a exprimé encore une fois de plus sa compassion aux commerçants sinistrés du marché central. « C'est avec beaucoup de peine et de désolation que notre marché est parti en fumée. Vous avez tous perdu je le sais, des biens, un investissement, une fortune et même pour certains les fruits du travail de toute une vie. Chers commerçants, mettons tous ceci a au compte de Dieu. Je demande aux guides religieux de prier pour Soubré. Nous allons prier Dieu afin qu'il vous donne le triple de tous ce que vous avez perdu », a-t-il déclaré. Et de poursuivre. « En tous cas le gouvernement ne nous abandonnera pas, il se tient à vos cotés. Le gouvernement va aider Soubré. Le président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'ivoire, nous ne devons pas détruire les biens de l'Etat. Plus jamais ce genre de chose ne doit se répéter à Soubré », a-t-il lancé à la foule.

Entrée dans la ville aux environs de 15 heures, avec un impressionnant cortège des militants acquis à sa cause, l'autorité municipale est allée, d'abord présenter ses civilités aux autorités administratives de la ville avant de retrouver ses administrés à la Place de l'indépendance où chants et danses étaient de la partie.

La canicule qui sévit actuellement dans le sud-ouest du pays, n'a visiblement pas empêché la population de Soubré, le 22 mars 2018, d'accueillir le maire Traoré Lassina. Massées le long de la route, scandant à gorge déployé le nom Traoré, ils étaient des milliers de citoyens, jeunes, femmes et personnes âgées, scandant à gorge déployé le nom Traoré. Tous voulaient réaffirmer leurs soutiens sans faille au premier magistrat de la commune de Soubré. Qui le 6 mars février dernier, a du quitter la ville suite à l'incendie de la Mairie et de son domicile.

