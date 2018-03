Sénégal: Célébration de la journée mondiale du théâtre - Les comediens fins prets dans leur programme

Entre autres activités du théâtre, Abdoulaye Koundoul a annoncé la relance de l'Institut international du théâtre. A l'instar de Dakar, la journée mondiale du théâtre sera célébrée partout dans les régions à travers les centres culturels. Et les artistes vont en profiter pour faire le diagnostic du secteur et proposer des solutions. A cette occasion, la presse culturelle désignera la personne la plus culturelle de l'année.

Selon Pape Faye, « elle va faire escale au centre culturel Fodé Doussouba qui est le lieu d'expression de l'Arcots de Pikine pour échanger avec les acteurs pour ensuite continuer à Guédiawaye ». Et dans l'après-midi, la famille du theâtre va se retrouver à la maison des écrivains, Keur Birago pour une table ronde sur l'œuvre de Hamidou Dia, écrivain et conseil spécial du Président de la République décédé récemment.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.