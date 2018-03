Cote d'Ivoire: Système de récépissés d'entreposage (Sre) - Le premier récépissé d'entreposage délivré

Avant la remise du récépissé, le Pr Justin Koffi et ses partenaires financiers, notamment la Société ivoirienne de banque (Sib), ont visité l'ensemble de l'entrepôt en réhabilitation et qui peut accueillir près de 30.000 tonnes de noix de cajou. Déjà, ce sont 500 t de noix de cajou qui y sont entreposées.

Le Dg de l'Arre a, en outre, salué la détermination du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'implication de sa tutelle, le ministère de l'Industrie et des Mines, qui ont permis la concrétisation de ce projet auquel le Chef de l'État attache du prix.

En effet, il s'agit, a-t-il expliqué, d'une amorce qui va permettre véritablement de moderniser l'agriculture et l'agro-industrie. Et au-delà, offrir l'opportunité à la Côte d'Ivoire de profiter de toute la chaîne de valeur ajoutée et de booster la transformation des matières premières en débutant par l'anacarde.

Selon le Pr Justin Koffi, avec cette remise du premier récépissé, la chaîne d'opérationnalisation effective du système de récépissés d'entreposage vient d'être bouclée. « Nous avons désormais des déposants, des inspecteurs d'entrepôt, des contrôleurs de qualité et du poids, des magasins homologués, un gestionnaire d'entrepôt et des banquiers qui accompagnent le système », s'est réjoui le directeur général de l'Arre.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.