Sénégal: Déficit de pâturage - Les éleveurs du nord en difficulté

Les conditions pastorales sont catastrophiques surtout au Nord du pays. Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, en a la remarque hier, jeudi 22 mars, alors qu'elle présidait une rencontre d'évaluation de la Tabaski 2017 et de préparation de l'édition de 2018.

«La situation pastorale est catastrophique particulièrement au Nord du Sénégal. Et même les zones où il n'y avait pas de déficit de fourrage sont en train d'avoir des difficultés. Parce que tous les transhumants qui ont quitté, sont en train de surcharger les pâturages au niveau des autres régions et ça crée un problème nationale», a dit le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, qui présidait hier, jeudi 22 mars, un atelier sur le bilan provisoire de l'opération Tabaski 2017 et la préparation de la Tabaski 2018.

Parlant des mesures qui seront prises pour régler cette situation, Aminata Mbengue Ndiaye annonce que le gouvernement avait fait l'effort de débloquer 300 millions de francs CFA pour l'achat d'aliments. Mieux, ajoute-t-elle, 500 millions de francs CFA seront dé- bloqués sur le budget de son ministère pour l'achat d'aliments et le financement d'autres activités.

S'agissant de la Tabaski écoulée, Aminata Mbengue Ndiaye relève un surplus par rapport au nombre de têtes de bétail attendue. «Nous avions un objectif de 750.000 têtes. On a même eu un surplus. Nous avons eu même à transporter, en retour, dans les sites de production des moutons qui étaient restés invendus dans la région de Dakar, comme dans d'autres régions». Pour 2018, il est attendu 260.000 têtes pour la région de Dakar, informe le ministre.

A signaler que les acteurs et professionnels de l'élevage ont profité de la rencontre pour revenir sur l'état du parc des petits ruminants de Pikine. Selon ces derniers, la situation de ce point de vente est catastrophique car le désordre et l'anarchie y règnent. Une situation à laquelle vient s'ajouter l'abattage clandestin, la promiscuité et l'insécurité.