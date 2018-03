Congo-Kinshasa: Maniema - Au moins 110 maisons détruites par la pluie

«La population est protégée par l'Etat et les humanitaires sont là pour les catastrophes naturelles de ce genre. Je sollicite l'implication des médias afin que cette information soit relayée auprès de ceux qui peuvent venir en aide à cette population. Les gens passent la nuit à la belle étoile. Qu'on les aide à reconstruire ces maisons et à ses mettre à l'abri», plaide Corneille Bushiri.

Le député Corneille Bushiri Makola, élu de la circonscription électorale de Kailo, demande aux gouvernements provincial et national et aux humanitaires de venir en aide à ces personnes dépourvues de tout.

Au moins 110 maisons se sont écroulées à la suite des pluies torrentielles dans le territoire de Kailo, indiquent des sources administratives. Les villages Lubangwana, Lubelenge et Penge sont les plus affectés.

