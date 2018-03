Burkina Faso: 3e édition du festival Africano - Accompagner l'unité africaine

La 3e édition du festival Africano débute, ce vendredi 23 mars 2018, à Mohammedia au Maroc.

Promotion des musiques africaines et des liens entre les communautés sont au centre de l'événement, organisé par l'association Arts et Culture.« L'Afrique peut être fière de ses ressources, de son patrimoine culturel, de ses valeurs spirituelles, et l'avenir doit porter haut et fort cette fierté naturelle », lançait le roi Mohammed VI aux présidents africains, lors du 28e somment de l'Union africaine à Addis-Abeba, le 31 janvier 2017.

Inspirée par cette déclaration, l'association Arts et Culture s'est engagée dans la promotion des musiques africaines, en créant le festival Africano. La 3e édition de la manifestation aura lieu du 23 au 25 mars 2018 à Mohammedia, une ville située à quelques kilomètres de la capitale marocaine, Casablanca.

Selon le président de l'association Arts et Culture, Mohammed Agouyame, « Le festival vise à faire découvrir toutes les cultures africaines. La culture est un levier de développement et un moyen de faciliter l'intégration des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne à la société marocaine ».Ce qui s'est d'ailleurs illustré à travers un accent mis, par les organisateurs, sur le vivre ensemble entre les Marocains et les Africains subsahariens, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.

Sur la scène d'Africano 2018, les porteurs des richesses musicales sont, entre autres, L'mlem Bakou(Maroc), grande référence de la musique Gnawa, le rappeur marocain Muslim, Kesho Ni Sisi(Congo, Côte d'Ivoire), Eusebia (Madagascar), Hoba Hoba spirit, Africa united (Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Maroc), Cotton D'Afrik (Congo), Monie Kongo(Congo), Bacoumba fusion, le ballet Liziba (Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Centrafricaine), Reda Taliani (Algérie).