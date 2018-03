Sénégal: Sorano présente le spectacle "Na nga def" pour célébrer le 4 avril

Dakar — La Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano propose le 3 avril prochain, à partir de 21h 30, "Na nga def", "un grand spectacle de fusion artistique" (danses, chants chorales, musiques et chants traditionnels), annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités culturelles marquant la célébration de la Fête nationale de l'indépendance du Sénégal, précise la même source.

Le texte indique que l'écriture et la chorégraphie de ce spectacle ont été conçues et réalisées par Jean Tamba "dans un style original d'opéra sénégalais interprété par les danseurs, chanteurs, musiciens- instrumentistes du Ballet national la Linguère et de l'Ensemble lyrique traditionnel ; et la Chorale Marie Immaculée des Parcelles Assainies".

"Na nga def" est "une fresque chorégraphique et musicale qui invite à la découverte des cultures et traditions du Sénégal (... ) un appel pour la préservation des valeurs comme la paix, l'union, l'hospitalité, la tolérance, le partage et surtout le commun vouloir de vie commune dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal."