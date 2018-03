Afrique Centrale: ORABANK GABON - Rose Mivedor, nouvelle Directrice générale

Le Groupe Orabank vient de procéder à un important changement à la tête de sa filiale de Libreville. Depuis le 1er mars en cours, madame Rose Mivedor a été nommée Directrice, en remplacement de M. Guy Martial Awona. La passation des charges s'est faite jeudi en début de soirée, en présence des clients de la banque.

Rose Mivedor vient du Togo, où elle était à la tête de la plus grande filiale d'Orabank en Afrique. Avec une expérience de 15 ans, c'est une professionnelle des institutions financières. Elle a rejoint le Groupe en janvier 2016. A Lomé, elle occupait le poste de Directrice générale adjointe en charge de l'exploitation. C'est sous son impulsion que la banque poursuit son renforcement de la capacité de mobilisation des ressources, afin de soutenir la croissance des activités et répondre aux exigences réglementaires.

Le public attentif aux propos du PCA René Hilaire Adiahénot

Le personnel et de nombreux clients de marques ont assisté à cette passation de service présidée par René Hilaire Adiahénot, le Président du Conseil d'Administration. Ce dernier a reconnu le travail accompli du DG sortant : « C'est l'occasion pour nous de vous formuler nos remerciements pour votre fidélité. Tout ce qui a un début a une fin mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Je saisis aussi cette opportunité pour vous adresser nos plus sincères félicitations ainsi qu'à l'ensemble du personnel d'Orabank pour avoir su conduire notre institution à un résultat satisfaisant malgré les circonstances difficiles qui ont jalonné l'exercice 2017 ».

Guy-Martial Awona,DG sortant

Guy Martial Awona dont les collaborateurs reconnaissent aussi le professionnalisme, a ainsi passé deux ans et demi à la direction de cette institution financière. Son « expérience au Gabon a été une grande école », a-t-il confié. Il estime que son passage s'est globalement bien passé grâce à tous ses collaborateurs. Avec la force et le courage de ces derniers ainsi que des clients, la banque a pu maintenir le cap : « Il y a eu beaucoup d'efforts en terme de gouvernance, en terme de mise en place de nouveaux produits et le personnel y a rapidement adhéré ».

Pour sa part, la nouvelle promue a souligné la mise en valeur du genre au sein du Groupe et au Gabon, où elle devient la quatrième femme à gérer une institution financière. Aussi, elle n'a pas manqué de saluer les efforts de son collègue : « On tisse toujours une nouvelle corde au bout d'une ancienne corde. Aujourd'hui, la mission qui m'est confiée est de pouvoir renforcer la corde déjà tissée par mes prédécesseurs, celui que je remplace qui est Guy aujourd'hui, et de pouvoir continuer à tisser une corde plus solide et plus résistante » a-t-elle dit tout en rappelant que son œuvre ne pourra s'accomplir correctement qu'avec la contribution et l'adhésion de toutes les parties prenantes dont le Conseil d'administration.

Le groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'ouest et du centre. En effet, aux pays de présence historique - Bénin, Gabon, Guinée, Mauritanie, Tchad, Togo - sont venus s'ajouter six nouveaux pays à la suite de la reprise, avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), de l'ex-réseau des Banques Régionales de Solidarité (BRS) - Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal.