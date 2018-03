Sénégal: Meutres d'enfants - L'UNSAS "exige" des mesures concrètes et diligentes

Dakar — L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSAS) "exige" du gouvernement des mesures concrètes et diligentes "pour mettre un terme aux disparitions répétées et meurtres d'enfants".

Dans un communiqué reçu à l'APS, l'intersyndicale note que "le Sénégal baigne, depuis quelques mois, dans un climat social tendu dont l'ampleur ne cesse d'augmenter".

"En plus de la vague d'assassinats, d'enlèvements et de séquestration d'enfants qui sème la psychose et l'émoi au sein des populations, des mouvements d'humeur sont notés dans plusieurs secteurs notamment dans l'éducation, la santé et la justice", selon l'UNSAS.

Elle "exige du gouvernement des mesures concrètes et diligentes pour mettre un terme aux disparitions répétées et meurtres d'enfants, et, pour se conformer à l'esprit et à la lettre de la Convention OIT sur la traite des êtres humains".

Pour l'Intersyndicale, "les auteurs de ces crimes odieux et abominables doivent être traqués, interpellés et sévèrement punis".