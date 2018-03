Gabon: La loi sur la faune - Les Magistrats en atelier pour renforcement de capacités

La problématique sur l'application de la loi sur la faune semble trouver matière à apprécier. Un atelier national sur le renforcement de capacité des magistrats a été organisé à cet effet, ce vendredi 23 mars à Libreville, en présence des membres du gouvernement gabonais.il s'agit notamment de Pacôme Moubelet Boubeya, Ministre d'Etat en charge de la Forêt et de l'Environnement et d'Edgard Anicet Mboumbou-Miyakou, Ministre gabonais en charge de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains.

La préservation de la biodiversité apparait aujourd'hui, comme un impératif non négligeable, voir une exigence de plus en plus pressante. C'est sans doute ce qui a motivé le gouvernement via ses ministres de la Forêt et de l'Environnement et celui de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits humains à initier un atelier national sous le thème : « Renforcement de capacité des magistrats pour l'application de la loi sur la faune ». Pour Pacôme Moubelet Boubeya, Ministre d'Etat en charge de la Forêt et de l'Environnement, cet atelier a pour objectif d'améliorer la compréhension par les magistrats, du phénomène du trafic international de la faune sauvage et de ses impacts au Gabon.

Le Ministre en charge de la Forêt et de l'Environnement estime que cette initiative démontre à suffisance l'engagement des magistrats dans la préservation de la qualité de la biodiversité sur le continent africain et particulièrement au Gabon, dont l'un des symboles majeurs, l'éléphant qui est actuellement et fortement menacé. Il a tout de même rappelé que la valeur du trafic illicite des produits de la faune, ajouté à celui du commerce illégal du bois, s'élève à plusieurs milliards de francs Cfa.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits humains, Edgard Anicet Mboumbou-Miyakou a fait observer que « les objectifs poursuivis par les travaux de l'atelier, rentrent dans le cadre des réformes portées par le Ministère de la Justice avec la collaboration de certains ministères, conformément à la vision déclinée dans le Plan stratégique Gabon émergent, dont l'un des objectifs est le renforcement des capacités pour l'efficacité et l'intégrité de la justice »

Edgard Anicet Mboumbou-Miyakou a invité les magistrats à prendre une part active aux travaux de l'atelier, de sorte que la restitution à l'endroit de leurs collègues, des connaissances acquises, puisse contribuer à une plus grande efficacité de la justice.