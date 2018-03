Burkina Faso: Cimetière municipal de Gounghin - Jean-Baptiste Natama conduit à sa dernière demeure

Décédé le 18 mars dernier, Jean-Baptiste Natama a été inhumé le 22 mars au cimetière municipal de Gounghin à Ouagadougou. Parents, amis, compagnons de lutte, membres du gouvernement y étaient pour lui rendre un ultime hommage et lui dire adieu.

30 août 1964 -18 mars 2018, Jean-Baptiste Natama s'en est allé pour toujours ! Oui ! Jean-Baptiste Natama repose désormais au cimetière municipal de Gounghin. La mort a eu raison de lui après 54 années de vie sur terre. Ses compagnons de lutte, ses amis, connaissances et membres du gouvernement lui ont rendu un vibrant hommage. Au cimetière municipal de Gounghin, c'était l'émoi pour ses proches. Sur les visages se lisaient la tristesse, la désolation, l'émotion et la compassion.

Les plus émotifs se remarquaient par les larmes ! C'est dans cette ambiance que trois oraisons funèbres ont été dites pour honorer sa mémoire. Il s'agit de celle du représentant de la Jeune chambre internationale (JCI), de celle de ses compagnons de lutte et celle du gouvernement par la voix du ministre de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou. «Nous voulons exprimer notre fraternelle affection et compassion à vous tous ici éprouvés par cette douloureuse épreuve», a indiqué le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Mais avant le message du gouvernement, le Sénateur Aly Diaby a, au nom de la JCI, salué les efforts de l'homme, de son vivant. Un homme extraordinaire, courageux, volontaire, droit, humain, vertueux, digne de confiance ! En tout cas, il n'a pas tari d'éloges pour saluer celui qui fut le premier président de la section locale de la Jeune chambre internationale Ouaga soleil en 1995. « Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître », a-t-il soutenu. Tout comme Aly Diaby, Adama Rouamba, représentant des compagnons de lutte du défunt, ceux-là mêmes qui ont soutenu sa candidature à l'élection présidentielle de 2015 au pays des Hommes intègres, est revenu sur le combat de l'homme pour son panafricanisme.

Les panafricanistes ne meurent pas

Le Burkina entier aurait voulu qu'il continue de vivre pour bénéficier de son savoir-faire, mais hélas ! La nature a ses règles auxquelles nul ne peut échapper. « Nous nous sommes résolus au fait que tous les hommes sont mortels. Et tu es un homme, un grand homme. Alors, tu es mort. Cependant, les patriotes qui ont tant honoré et apporté à la patrie, ne meurent jamais. Patriote, tu l'as été dans l'âme et dans les faits. Les panafricanistes ne meurent pas », a-t-il dit. Mais qu'à cela ne tienne, a-t-il laissé entendre, Jean-Baptiste est de ceux-là qui laissent une trace qui empêche l'oubli.

En rappel, après sa radiation de l'armée en 1990, lors de la période de « rectification » mise en place par Blaise Compaoré, Natama a occupé plusieurs postes dans différentes institutions nationales et internationales. Il a notamment été conseiller principal du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies au Burundi et au Rwanda (1999-2000), expert-analyste au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR, en 2001) ou encore secrétaire permanent du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP, 2006-2008).

En 2012, il avait été nommé directeur de cabinet de Nkosazana Dlamini-Zuma, la présidente de la commission de l'Union africaine (UA). En 2015, l'ex-colonel sankariste démissionne pour rentrer au pays et se présenter à la première présidentielle depuis le départ de Blaise Compaoré. Sa candidature avait été soutenue par la Convergence patriotique pour la renaissance-Mouvement progressiste (CPR-MP), une coalition regroupant une quinzaine d'associations et de groupements politiques.