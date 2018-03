Sénégal: Modernisation de l'APS - La MAP dans l'optique de partager son expérience (secrétaire général)

Le secrétaire général du ministère de la Communication, Yoro Moussa Diallo, a assuré de la volonté des pouvoirs publics de faire de l'APS "un organe puissant et apte à répondre aux exigences sociales de modernité et de développement".

A l'en croire, "si la puissance publique ne met pas les moyens qu'il faut pour informer le citoyen correctement, sur un canal crédible, une information vérifiée sourcée et équilibrée traitée avec déontologie, c'est d'autres canaux qui vont se charger de le faire avec leurs visions, leurs partis pris et leurs déformations peut-être de la réalité".

"On a terminé nos trois jours de réunion avec un postulat de base" portant sur les futures missions de l'APS et ses "axes de développement", a-t-il indiqué, en allusion aux séances de travail qu'il a eues avec le comité de réflexion mis sur pied au sein de l'APS dans le cadre de ce processus de modernisation.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.