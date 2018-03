Afrique: Les mondialistes africains à pied d'œuvre

(Tunis) - L'Instance Vérité et Dignité dont s'est dotée la Tunisie devrait être… Plus »

En préparation à ces deux matches, le sélectionneur tunisien Nabil Maâloul a convoqué 28 joueurs dont quatre nouveaux venus, Moez Hassen (gardien, Châteauroux), Elyes Skhiri (milieu, Montpellier), Saifeddine Khaoui (milieu offensif, Troyes) et Yohan Benalouane (défenseur central, Leicester). Il devra en revanche se passer des services de l'attaquant Youssef Msakni, qui s'est blessé lors d'un match du championnat du Qatar avec son club Al Duhail et devra observer un repos de 10 jours et du défenseur Rami Bedoui, également blessé en Ligue des champions d'Afrique avec l'Etoile du Sahel. Si Msakni n'a pas rejoint l'équipe pour le stage de préparation, Bedoui, en revanche, est resté dans le groupe et est soumis à des soins médicaux. Il devrait déclarer forfait face à l'Iran aujourd'hui et sa participation face au Costa Rica est également très incertaine.

