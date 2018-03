Congo-Kinshasa: Une campagne contre le choléra dans le Tanganyika, appuyée par UNICEF

communiqué de presse

Kalemie, le 21 mars 2018 - C'est au marché du quartier Kamkolobondo, en périphérie de Kalemie, que le Dr Cyrille Kimpu Awel Mukalay, ministre provincial de la Santé du Tanganyika, a lancé le 20 mars 2018 la campagne de lutte contre le choléra dans les ménages de cette province.

«Cette campagne, nous l'avons voulue une campagne de proximité », a déclaré le ministre à l'ouverture de la manifestation. Il a insisté sur le fait que les ménages doivent savoir ce qu'est le choléra et son mode de propagation, connaitre également les normes d'hygiène et assainir leur milieu.

«Nous devons faire de cette lutte un cheval de bataille. Ça doit être une lutte non seulement des partenaires, non seulement du gouvernement, ça doit être une lutte pour nous tous, y compris la population. Nous avons environ 16% de la population qui n'a pas de toilettes. Ce sont là des statistiques alarmantes qui doivent nous interpeller, et la lutte, nous devons la commencer déjà dans les ménages», a précisé Dr Cyrille Kimpu Awel Mukalay.

La campagne de sensibilisation est menée conjointement par la division provinciale de la santé, l'UNICEF avec son partenaire, l'ONG ADRA. En 2017, le cholera a touché près de 3 000 personnes et en a tué une soixantaine dans le Tanganyika.

Le ministère provincial de la Santé avait, à l'époque, jugé que la cause principale de cette flambée provenait de l'interruption de la fourniture d'eau potable.

L'accès à l'eau potable demeure faible. Dans la zone de santé de Kalemie, par exemple, affirme l'ONG ADRA, qui cite la Division provinciale de la santé, 65% de la population n'a pas accès à l'eau potable. La mauvaise qualité de l'eau demeure aussi un facteur majeur de propagation du choléra dans le Tanganyika, comme souligné par Thoms Mbuyi Muteni de l'ONG ADRA : « Cette situation était accentuée par le retour des pluies, et par le mouvement de la population suite au conflit intercommunautaire dans la région du Tanganyika, les conditions d'hébergement des déplacés précaires, la promiscuité dans les communautés d'accueil, le manque d'accès à l'eau potable » at-il indiqué.

Dans la campagne de sensibilisation, les organisateurs ont convié l'association Uzima Plus qui travaille pour l'amélioration de la qualité de l'eau utilisée par les ménages.

La situation du choléra dans le Tanganyika suscite des initiatives des partenaires dans la prévention par des actions d'information et de sensibilisation.

A cet effet, en octobre 2017, la MONUSCO et UNICEF ont conduit une sensibilisation auprès des leaders et membres des confessions religieuses sur la situation du choléra dans la province du Tanganyika et les réponses apportées grâce au programme UNICEF - Eau Hygiène et Assainissement (programme Wash) Kalemie.

Cette démarche avait pour but d'impliquer et de relayer auprès des populations les informations et règles d'hygiène devant conduire à réduire la propagation du choléra au plus fort de la crise intercommunautaire qu'a connue la province du Tanganyika.