Congo-Kinshasa: La cheffe de la MONUSCO, Leila Zerrougui, rencontre le gouverneur du Nord-Kivu

De son côté, le Gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, s'est réjoui de cette première visite de la cheffe de la MONUSCO. Il se dit optimiste pour une franche collaboration entre le Gouvernement et la MONUSCO : seule voie, selon lui, pour ramener la paix et cheminer vers les élections.

«Vous savez, nous avons surtout une coordination, une collaboration. L'identification ensemble des menaces, l'identification des moyens. Je disais tout à l'heure dans la discussion avec mes partenaires aujourd'hui, il y avait les militaires et il y avait les policiers et j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en dehors des réponses militaires et qui peuvent réduire les menaces», a-t-elle ajouté

Elle a jugé cet entretien très positif. «Nous avions eu une discussion franche pour identifier les problèmes, mais aussi les solutions et comment on peut ensemble travailler pour réduire la menace des groupes armés, pour ramener la paix et la sécurité dans la région, pour donner des opportunités à la population du Nord-Kivu », a-t-elle déclaré.

