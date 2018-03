Angola: Le pays enregistre plus de cinquante mille cas de tuberculose en 2017

Il a souligné que la lutte contre la tuberculose est un combat contre la pauvreté et les inégalités sociales, de sorte que le ministère de la Santé ne peut pas le mener seul sans la participation de toute la société et la coopération des partenaires comme le Fonds Global, la Banque Mondiale, l'OMS, l'UNICEF, entre autres.

"Nous renforcerons la stratégie de" Traitement Directement Observé - DOTS "dans le réseau des services de soins aux patients et également dans la Communauté, en collaboration avec d'autres départements ministériels, des organisations de la société civile (ADECOS), militaires, individus et familles, afin d'impliquer tout le monde dans la lutte contre la tuberculose », a-t-il poursuivi.

Il a souligné qu'il existe de multiples facteurs tels que la malnutrition, la faible immunité, le diabète, le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et la pauvreté, les groupes les plus vulnérables étant les prisonniers, mineurs, réfugiés, enfants, personnes âgées et autres.

Il a indiqué que la tuberculose représente la troisième cause de décès dans le pays depuis 2015 après le paludisme et les accidents de la route.

