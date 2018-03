Angola: La BAD finance des projets évalués à 797 millions USD

Luanda — La Banque africaine de développement (BAD) dispose actuellement d'un portefeuille de financement de 797 millions de dollars pour neuf projets en Angola.

Le portefeuille de projets, 54,9 pour cent pour le financier, 15,1 pour cent pour l'agriculture, 14,2% pour l'eau et l'assainissement, 10,3% pour le secteur social, 2,1% pour l'environnement, 2, 9% pour l'appui multisectoriel (y compris la capacitation institutionnelle pour le développement du secteur privé) et les transports (0,5%).

Pour évaluer la mise en œuvre des projets financés en Angola, une délégation de conseillers des directeurs exécutifs de la BAD séjourne depuis le 19 de ce mois dans le pays.

La mission, qui termine son travail dans le pays vendredi, a visité l'hydro-électrique de Lauca et le projet de la pêche artisanale à Cabo Ledo, ainsi qu'il est prévu des rencontres avec les membres du Gouvernement angolais.

En avril 2017, la BAD a approuvé une nouvelle stratégie de coopération pour l'Angola pour le quinquennat 2017-2021.

Cette stratégie a été élaborée en étroite collaboration avec le Gouvernement angolais et ses lignes d'intervention sont articulées avec la Stratégie à long terme 2013-2022 de la BAD et ses cinq domaines prioritaires, notamment Illuminer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, alimente l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains.

La stratégie de la BAD est également alignée avec la Vision 2025 et le Programme gouvernemental pour la période 2017-2022. Par conséquent, la stratégie de la BAD vise à appuyer la diversification de l'économie angolaise grâce à des investissements intégrés pour la transformation du secteur agricole et l'appui au développement des infrastructures (énergie, transports, eau et assainissement).

L'Angola est membre régional de la BAD depuis le 23 Juin 1980. Dès lors, l'institution bancaire a déjà financé 44 projets pour un montant total équivalent à 2,7 milliards de dollars dans divers secteurs: l'énergie, l'eau et l'assainissement, l'agriculture, l'environnement, le transport, social, finance et gouvernance.