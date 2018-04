Togo/Bénin: Djene Dakonam rassure - « On sera prêt pour le match contre le Bénin »

Pour information, le Togo est obligé de produire du jeu et l'emporter sur le Bénin, pour relancer sa campagne des éliminatoires de la CAN 2019, puisque, lors de la première journée, les Eperviers avaient perdu en terre algérienne contre les Fennecs (0-1).

En attendant le second match amical du regroupement de la sélection togolaise en France, contre la Côte d'Ivoire, et le nul face au Madagascar mercredi dernier, le défenseur togolais de Getafe, Djene Dakonam a accepté se prononcer sur la sélection togolaise et son état actuel et su les préparatifs en vue d'affronter le Bénin lors de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.