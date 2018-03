Angola: Le Président de la République rend hommage aux combattants de la victoire de Cuito Cuanavale

Le Président João Lourenço appelle les Angolais à être fiers de la nature décisive de cette confrontation qui a définitivement changé la corrélation des forces en Afrique du Sud et ouvert la voie à la mise en œuvre de la Résolution 435/78 du Conseil de sécurité des Nations unies, résultant à l'indépendance de la Namibie et à la fin du régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud.

Dans un message à l'occasion du 30e anniversaire de la bataille de Cuito Cuanavale, qui se célèbre ce vendredi, le Président de la République dit que lors de l'historique confrontation, des milliers d'Angolais avec des armes, aux côtés des internationalistes cubains et soviétiques se sont battus jour et nuit pour sauvegarder l'intégrité de la Nation angolaise.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.